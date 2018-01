Richard Freitag fällt auch für Kulm-Weltcup aus

Der dreifache Weltcup-Saisonsieger Richard Freitag muss auch den Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf am Wochenende auslassen. Der Deutsche laboriert nach seinem Sturz bei der Vierschanzentournee in Innsbruck an einem Knochenmarksödem an der linken Hüftpfanne. Bei der Skiflug-Heim-WM in Oberstdorf eine Woche nach den Bewerben am Kulm will er aber wieder dabei sein.