“Kommunikation durch digitale Welt neu definiert“

T-Mobile sieht sich in erster Linie nach wie vor als Infrastrukturprovider, "doch auf längere Sicht", so Spudich, "sind wir diejenigen, die Menschen Möglichkeiten nahebringen, oder teilweise nahebringen. Manche sind in das hineingeboren (...) andere brauchen dazu Hilfe, Unterstützung. Und in dieser Rolle als Integrator sehen wir uns auch weiterhin", so der Unternehmenssprecher. In Zukunft werde man sein Geld aber nicht mehr mit Sprache und SMS verdienen, sondern mit Daten.