Diese Promi-Damen unterstützen Mikl-Leitner

Am Montagabend ist die ÖVP Niederösterreich mit Johanna Mikl-Leitner an der Spitze in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 28. Jänner gestartet. Bei der Auftaktveranstaltung in Tulln erhielt die Landeshauptfrau nicht nur Schützenhilfe von 4000 Funktionären und ihren mächtigen Parteigenossen Erwin Pröll und Bundeskanzler Sebastian Kurz, sondern durfte sich auch über geballte Frauen-Power an ihrer Seite freuen: Die "Spitzenkandidatin im schönsten Land in Österreich", wie sich Mikl-Leitner selbst bezeichnete, wird nämlich auch von prominenten Damen wie Lotte Tobisch, Susanne Riess und Sonja Klima unterstützt.