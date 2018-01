Rückkehr: Mit diesem Klub verhandelt Marc Janko!

Es schaut so aus, als ob auf Lugano der Abstiegskampf pur in der laufenden Meisterschaft warten würde. Tore waren bisher bei den "Bianconeri" Mangelware. Da wäre ein "Janko in alter Form" die Rettung für die Tessiner. "Mit Janko könnte man sich einen treffsicheren und erfahrenen Stürmer in die Mannschaft holen", schrieb ein Fan im Internet-Forum des FC Lugano.