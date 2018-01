Nvidia drängt ins Geschäft mit autonomen Autos

Der Grafikchip-Spezialist Nvidia stärkt seinen Einfluss in der Autobranche durch neue Kooperationen mit Volkswagen und Uber. Der deutsche Autokonzern will mit Hilfe von Nvidia an einem "intelligenten Co-Piloten" mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wie Markenchef Herbert Diess auf der Technik-Messe CES in Las Vegas sagte.