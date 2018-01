Dieses dunkle Geheimnis steckt hinter dem Babymord

Nach dem Babymord im Wiener Donauspital kommt nun das dunkle Geheimnis der Familientragödie ans Licht - es sind Details, die sprachlos machen: Seit Montag sitzt der Schwiegervater bzw. Opa wegen Verdachts des Kindesmissbrauchs in U-Haft. Er soll sich an der Schwester (4) des Babys vergangen haben. Offenbar konnte die 37-jährige zweifache Mutter mit dieser Scham nicht mehr leben. Aus Angst vor dem Sextäter wollte sie Söhnchen Theodor mit in den Tod nehmen.