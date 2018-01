Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe

Ein turbulentes Jahr mit vielen Hochs und einigen Tiefs, die Sie mit Konsequenz und innerer Sicherheit überwinden – auch mit Hilfe eines Widders. Zum Glück wirkt Neptun speziell auf die Daten 1. bis 11.1. extrem positiv und stärkt ihr Gefühl, ihr Mitgefühl und ihre Intuition. So werden sie im besten Moment die richtige Entscheidung treffen – „aus dem Bauch heraus“. Bis Ende März allerdings fühlen sich alle Steinböcke hin und hergerissen, weil zu viel Arbeit Ihre Emotionen stört und nicht genug Zeit für Zärtlichkeit bleibt. Wahrscheinlich begegnen Sie im Sommer einem Krebs oder Fisch, der Sie will. Was daraus wird, hängt von Ihrem Aszendenten ab. Vielleicht haben Sie noch Gefühle für einen Ex-Partner (Widder? Waage?)? Wer weiß, ob es ihm/ihr nicht genauso geht? So oder so: Saturn fordert Sie auf, sich zu entscheiden: Trennung oder neuer Anfang?