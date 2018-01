Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe

Schluss mit „allein vor dem Fernseher hocken“, oder damit „ewige Überstunden zu machen“, denn Ihre Sterne lassen auf viele neue Freunde, auf grandiose Reisen … oder auch auf eine heiße Liebe hoffen. Alles muss nur entdeckt. Zögern Sie nicht, denn 2018 wird ein tolles Jahr. Vor allem die Daten 5. bis 22.11. haben Glück, denn Neptun, Venus & Jupiter zeigen: Sie werden mit schlafwandlerischer Sicherheit auf einen Menschen treffen, der Sie genau so sehr will wie Sie ihn - vermutlich im Jänner, im März oder im August/September. Möglicherweise ist es ein Zwilling oder ein Stier – vielleicht auch ein heiratswilliger Fisch, der 2018 ein Glückshoroskop hat und Sie begeistern ... oder für immer festhalten wird. Das Schönste an diesem schönen Jahr ist, dass Saturn alles beschützen wird, was Sie in Ihrem Jupiter-Glück erreichen. Was wollen Sie mehr?