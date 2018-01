Waage 24.9. - 23.10.

Liebe

Manches entwickelt sich 2018 völlig anders als gedacht. Bei vielen auch die Beziehung zu einer Jungfrau oder zu einem Stier. Kein Wunder, denn Venus, Mars, Saturn und Jupiter sind am Werk, speziell bei nach dem 14. Geborenen stellt Uranus einiges auf den Kopf. Die kalte Jahreszeit könnte ziemlich heiß werden. Speziell der Februar ist vielversprechend, doch das meiste hängt von Ihrem Aszendenten ab, der sich aus Ihrer Geburtszeit ergibt. So oder so dürfte ein Widder, ein Stier oder ein Löwe wichtig werden. Bei den einen in Zusammenhang mit einer Prüfung/Arbeit, bei anderen auf einer Reise. Bis Mai sollten Sie jede Chance ergreifen, denn die nächsten ergeben sich erst im August. Die Geburtsdaten 24.9. bis 4.10. mahnt Saturn: Ein Ereignis aus Ihrer Vergangenheit will verarbeitet werden. Tipp: Räumen Sie auf und schaffen Sie Platz für ein neues Glück.