LG zeigt auf der CES aufrollbaren OLED-Fernseher

LG forscht bereits seit Jahren an aufrollbaren OLED-Displays, auf der CES wollen die Koreaner nun die Früchte ihrer Arbeit präsentieren. Wie LG Display in einer Presseaussendung meldet, will man heuer auf der Messe erstmals einen aufrollbaren OLED-Fernseher mit 4K-Auflösung im 65-Zoll-Format zeigen.