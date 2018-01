Löwe 23.7. - 23.8.

Gesundheit

Jupiter lässt Sie 2018 Großes erleben und erreichen - trotzdem könnte er Bauch & Hüften runden. Passen Sie bloß auf! Uranus lässt einen erfrischenden Wind durch Arbeit & Gefühle fegen, manches wird anders, das meiste wird besser. Auch wenn Sie nicht die geborene Sportskanone sind: Verscheuchen Sie eventuelle Rheuma-Beschwerden, bringen Sie Ihre Figur in Form, den Kreislauf auf Trab und Ihre Stimmung in die Höhe, indem Sie täglich laufen. Es muss ja nicht im Morgengrauen sein, (wenn Sie als nachtaktive Katze gerade in Ihren ersten Tiefschlaf sinken).

Gesundheitliche Schwachpunkte auf die Sie achten sollten: Blutdruck, Herz, Stoffwechsel

Heilstein: Karneol