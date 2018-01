Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe

Tolle Aussichten für die Daten 6. bis 22.7.! Sie haben die Qual der Wahl: Leidenschaft und Abenteuer oder Sicherheit und Geborgenheit. Wofür entscheiden Sie sich? Venus und Mars statten Sie nämlich mit Sex-Appeal aus, während Jupiter eine dicke Portion Glück schicken wird. Einsamkeit ist 2018 ganz bestimmt ein Fremdwort für Sie. Wer will, kann spätestens im Februar, Ende Mai oder Juni sein eventuelles Single Dasein beenden. Auch alle anderen haben die Chance, den Idealpartner zu finden oder emotional genau dort zu landen, wohin sie sich seit langem sehnen. Die heftigsten Ereignisse ergeben sich September/Oktober. Was wohl? Wer wohl? Sogar ein Kollege oder Chef zeigt (mehr oder weniger deutlich) sein drängendes Interesse. Dabei gilt es aber zu bedenken, dass Ihr Horoskop vermuten lässt: Er/sie will möglicherweise mehr! Wollen Sie das auch?