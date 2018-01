Zwillinge 21.5. - 21.6.

Beruf

Ihnen, als unternehmungslustigem Zwilling ist nichts so verhasst wie Monotonie am Arbeitsplatz. Zum Glück steht 2018 davon nichts in Ihrem Horoskop! Bereits im März/April (eventuell nochmals im Juli/August) haben Sie nämlich gute Chancen, einen gewagten Plan in die Tat umzusetzen. Die kosmischen Einflüsse bewirken immer wieder angenehme Überraschungen. Völlig unerwartet treffen Sie interessante Menschen, die Sie beruflich weiterbringen oder es ergeben sich mehrere lukrative Job-Angebote. Vieles ist möglich. Wechseln? Warum nicht! Und falls es Ihnen schwerfallen sollte, sich zu entscheiden, dann lassen Sie sich beraten! Ein Schütze, eine Jungfrau oder ein Wassermann weist Ihnen den Weg. Denn er/sie weiß: Sicherheit und ein guter Verdienst alleine machen Sie nicht glücklich. Sie brauchen eine Aufgabe, die Sie jeden Tag aufs Neue fordert.