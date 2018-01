Widder 21.3. - 20.4.

Gesundheit

Ihr Vital-Rezept 2018 heißt: Stress meiden - so schwer Ihnen das als unternehmungslustigem & temperamentvollem Widder auch fallen mag. Uranus, Mars, Saturn oder Pluto bewirken genügend Hektik & Druck. Schwingen Sie sich davon und tanken Sie Energie - irgendwo. Regelmäßig Dampf ablassen! Beim Fliegen, Joggen, Squashen oder einfach in der Sauna. Warum nicht einmal ganz indianermäßig meditieren, Geist & Seele ausbalancieren und so zu Ihrer Mitte finden? Probieren Sie es aus! Denn ein gesunder Widder ist auch ein erfolgreicher Widder – das wissen Sie ja!

Gesundheitliche Schwachpunkte auf die Sie achten sollten: Nerven, Kopf, Blutdruck

Ihr Heilstein: Feueropal