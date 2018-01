Die Mächtigen hinter den Kulissen der Fußball-Welt

Unsportlich, wohlgenährt, unscheinbar – nur der kugelrunde Bauch von Mino Raiola erinnert ein wenig an einen Fußball. Dabei ist der 50-jährige Italiener einer der mächtigsten Akteure im Geschäft mit dem runden Leder. Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti und viele weitere Top-Stars tanzen nach der Pfeife des Spielerberaters. Gerade in der derzeit laufenden Transferzeit. In der Raiola zig Millionen Euro auf sein Konto scheffelt. Alleine bei den Wechseln von Ibrahimovic, Pogba und Mkhitaryan kassierte er zuletzt 30 Millionen ein.