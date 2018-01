Erstmals mehr als 300.000 Pilger auf Jakobsweg

Das berichtete Kathpress unter Berufung auf das Schweizer Portal pilgern.ch und das Pilgerbüro in Santiago. Demnach kamen vergangenes Jahr 301.036 Pilger in Santiago de Compostela im äußersten Nordwesten Spaniens an. Die traditionelle Pilgerurkunde bekommt nur, wer anhand der Stempelfolgen im Pilgerausweis nachweisen kann, mindestens die letzten 100 Kilometer bis Santiago zu Fuß beziehungsweise 200 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt zu haben.