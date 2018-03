So geht der Frühjahrsputz leicht von der Hand

Ordnung ins Chaos bringen

Grundsätzlich sollten Sie versuchen, Ihr Hab und Gut in Kisten und Schachteln zu verstauen. So können Sie Unordnung in optische Ordnung verwandeln und tun sich auch beim Suchen leichter. Ganz abgesehen davon können Schachteln schöne Deko-Elemente sein, die bunte Farbkleckse in Ihr Zuhause bringen. Ein weiterer Chaosfaktor sind frei herumliegende Kabel. Verstauen Sie sie am besten hinter Möbelstücken bzw. verwenden Sie Kabelbinder, um sie ordentlich zu führen.