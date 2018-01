Schwerelosigkeit erhöht die Körpertemperatur

Schweiß verdampft im Weltall weniger gut

Mit Hilfe dieser Sensoren testeten die Wissenschaftler die Kerntemperatur bei den Astronauten in Ruhe und während des Trainings sowie vor, während und nach den Aufenthalten auf der ISS. „Der Körper kann die überschüssige Hitze in der Schwerelosigkeit kaum loswerden. Der Wärmeaustausch zwischen Körper und Umgebung ist in diesem Umfeld deutlich erschwert“, erläutert Gunga. Schweiß verdampfe im All weniger gut als auf der Erde, was erkläre, warum der Körper während der Trainingseinheiten besonders schnell überhitzt, so der Forscher.