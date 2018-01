Österreicher (41) im Himalaya-Massiv verschollen

Widersprüchliche Aussage von Guide

Was im einsamen Gebirgsmassiv genau passierte ist, wird vermutlich nie geklärt werden können. Trekking-Guide Puskar gibt jedenfalls an, noch spätabends bei der Polizeistation in Namche Alarm geschlagen zu haben, nachdem sein Schützling nicht mehr zurückgekehrt sei. Der Guide verwickelte sich - auch als ihn die "Krone" in Nepal erreichte - in Widersprüche.