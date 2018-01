Aubameyang um 72 Mille nach China? Das sagt Stöger

Weniger entspannt reagiert Klub-Bos Hans-Joachim Watzke auf die ewigen Wechselgerüchte um Aubameyang. " „Ich habe keine Lust mehr, mich an diesen Spekulationen zu beteiligen“, so Watze zur Bild. Das jüngste Gerücht um Aubamyeang kommt vom chinesischen Portal "Sina Sports". Dieses will in Erfahrung gebracht haben, dass "Auba" bei Serienmeister Guangzhou Evergrande ante portas steht.