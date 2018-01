Becker nach AfD-Eklat: „Auf die Straße gehen!“

Boris Becker schrieb in dem Gastbeitrag weiter, er zweifle, dass Mitarbeiter von AfD-Politiker Maier den rassistischen Tweet abgesetzt hätten. "Das tun sie bei der AfD doch immer, das ist ihre Masche. Irgendetwas in die Welt setzen und sich dann davon distanzieren." Der AfD-Politiker wisse genau, was er tue, schreibt Becker. Seinen Sohn habe das Ganze "schon ziemlich hart getroffen". Er sei aber erstaunt gewesen, wie aufgeräumt er auf eine solche Aussage reagiert habe. "Da hat er mir in seinen jungen Jahren einiges voraus, ich bin bei diesem Thema deutlich emotionaler."