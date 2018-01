FA-Cup: City weiter, Blamage für Stoke und Chelsea

Manchester City befindet sich weiterhin in der Erfolgsspur. Der souveräne Premier-League-Tabellenführer zog am Samstag dank eines 4:1-Heimsiegs über Burnley im englischen Fußball-FA-Cup in die Runde der letzten 32 ein und ist damit nach 26 Pflichtspielen auf nationaler Ebene in dieser Saison noch immer ungeschlagen.