Biathlon: Kuzmina gewinnt Verfolgung, Hauser 28.

Olympiasiegerin Anastasiya Kuzmina hat am Samstag auch das Verfolgungsrennen des Biathlon-Weltcups in Oberhof für sich entschieden. Die bereits im Sprint erfolgreiche Slowakin gewann nach 10 Kilometern über eine Minute vor Dorothea Wierer aus Italien. Österreichs Lisa Hauser klassierte sich mit drei Minuten Rückstand auf die Siegerin als 28., Susanne Hoffmann landete am Ende des Klassements.