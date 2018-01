Linz: Zwei Asylwerber brachen Betreuer den Kiefer

Die Tat passierte bereits am 30. Dezember, doch da der zuständige Polizist seither auf Urlaub ist, sind die Einzelheiten noch nicht aufgearbeitet. Fix ist, dass zwei zuerst Unbekannte kurz nach Mitternacht in der Lustenauer Straße in Linz gezielt auf den ORS-Migrantenbetreuer losgegangen sind und ihn spitalsreif prügelten.