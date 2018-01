Chelsea holt Teamspieler Barkley von Everton

Der englische Meister hatte Barkley bereits im Sommer verpflichten wollen, damals entschied der sich aber für den Verbleib in Everton. Der 22-fache Nationalspieler hat in dieser Saison wegen einer Operation nach einer Verletzung am Oberschenkel noch kein Spiel für den Tabellenneunten bestritten. Chelsea-Coach Antonio Conte kann seinen Neuzugang daher in allen Wettbewerben einsetzen.