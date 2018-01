Taxifahrer erhielt 45.000 Euro für Tortenlieferung

"Muslim, der keine krummen Sachen macht"

Als "braver Muslim, der keine krummen Sachen macht", meldete sich der 28-Jährige – er lebt seit sieben Jahren mit seiner Familie in Schwechat und arbeitet beim Taxifunk – beim Unternehmer und der "Krone". Gemeinsam besuchten wir den versehentlich großzügigen und eher verdutzten Geschäftsmann in dessen Villa. Vorerst wusste dieser nicht genau, worum es ging. Doch bald war ihm klar, dass er drei Nullen zu viel auf den Scheck geschrieben hatte. Kurz ärgerte er sich, dass die Bank, ohne genau zu prüfen, die satte Summe an Shaban ausbezahlt hatte. Doch dann bedankte er sich beim Taxler für dessen Ehrlichkeit. Und versprach ihm augenzwinkernd, ein kleines "Dreikönigsgeschenk" zu machen ...