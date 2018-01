Mutter von Mordopfer: „Er soll die Wahrheit sagen“

Ein paar Säcke und Taschen, zwei Kisten, Fotoalben, gestapelt im Schlafzimmer ihrer Münchner Wohnung. "Das ist alles", schluchzt Verica O., "was mir von meinem Mädchen geblieben ist." Die Frau beginnt in den Hinterlassenschaften zu wühlen, streicht sanft über ein rotes Kleid, "das Jenny so gern getragen hat", zeigt Schatullen mit Swarovski-Schmuck, "sie liebte Kristalle". Und sie sieht sich Bilder von ihrer Tochter an. Jennifer, mit einer Schultüte. Jennifer, als Teenager, im Dirndl. Jennifer, schon erwachsen, lachend in einem Blumenbeet sitzend: "Sie war einmal sehr glücklich."