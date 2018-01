Kitzbühel: Von Karpfen bis Klitschko

Was für ein Bahöl war das, als das Karpfenessen mit Franz Beckenbauer nach Jahrzehnten von der Tenne in den Kitzhof wanderte. Der Vorteil: Jetzt gibt es in beiden Hotels eines und welches das Original ist, darf jeder für sich entscheiden. Jenes in der Tenne – mit Schlagerstar Heino und seiner Hannelore – fand am Donnerstag statt.