Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Der AmStaff-Mischlingsrüde Pauli wurde in Graz herrenlos aufgegriffen und leider nie vermisst. Da nun die Wartefrist um ist, wird für ihn ein neuer Platz gesucht. Er ist in etwa sechs Monate alt und sehr verspielt. Er muss natürlich erst das Hunde-Einmaleins lernen, das heißt auf den neuen Besitzer kommt noch einiges an Arbeit zu. Pauli ist aber sehr lernwillig und freut sich über jede Art der Zuwendung.