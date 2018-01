Wohin soll die Reise gehen?

Bahnfahren statt Fliegen ist naturgemäß das Motto von Eva Buzzi, Geschäftsführerin von Rail Tours: „Unsere ÖBB Nightjets sind Reise-Trend-Setter“. Ob in den Norden nach Hamburg oder in den Süden nach Italien – staufrei, sicher und vor allem ausgeruht am Ziel ankommen ist total ,en vogue‘. Mein persönlicher Reisetipp: mit dem Nightjet nach Venedig, gleich in der Früh nach der Ankunft am Bahnhof einen cremigen Cappuccino, einen vollen Besichtigungstag oder ,dolce far niente‘ in der Lagunenstadt, eine Nacht in einem zentralen Hotel und am nächsten Tag mit dem Railjet direkt zurück nach Hause. Besser geht’s einfach nicht!“



Richtig weit in die Ferne zieht es dagegen Günter Krause von Tai Pan. Zum 20-Jahre-Firmenjubiläum gibt es außergewöhnliche Reisen wie zum Beispiel die Nordostpassage, eine Reise, bei der der Fernreisespezialist richtig ins Schwärmen gerät: „Einzigartig, außergewöhnlich, transkontinental – in 18 Tagen um die Welt – Sibirien, Kamtschatka, Alaska und Kanada.“ Gefragt sind auch ausgefallene Ziele wie zum Beispiel die Märchenlandschaften Südchinas („Die Welt von Avatar“).