Fix! Ex-Rapidler Stangl über Salzburg zur Austria

Stangl kam im Sommer 2016 von Rapid zu den Bullen. Dort kam er aber über 13 Pflichtspieleinsätze nicht hinaus. „Stefan hatte bei uns bisher auch aufgrund einiger Verletzungen keine einfache Zeit. Wir hoffen, dass er in den kommenden Monaten möglichst viele Einsätze bestreiten wird und sehen diese Leihe in der aktuellen Situation für alle Beteiligten als eine sehr gute Lösung“, so Salzburgs Sportchef Christoph Freund.