Auto auf Tiroler Bundesstraße von Lawine erfasst

Schock für einen 45-Jährigen am Donnerstag in Tirol: Das Auto des Mannes wurde am Abend auf einer Bundesstraße von einer Nassschneelawine erfasst und von der Straße geschoben. Sechs Meter neben dem Bankett kam das Fahrzeug in einem Feld schließlich zum Stillstand: Der Lenker hatte großes Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt.