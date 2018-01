Korea: Direkte Gespräche zwischen Norden und Süden

Nordkorea hat offenbar das Angebot Südkoreas angenommen, direkte Gespräche zu führen. Wie das Vereinigungsministerium am Freitag mitteilte, sei in der Früh ein Fax aus Pjöngjang mit der Mitteilung eingetroffen, dass die nordkoreanische Führung zu einem Treffen am 9. Jänner bereit sei. Die Gespräche sollen im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone stattfinden. Eines der Themen soll die mögliche Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang werden.