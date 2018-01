West Ham mit 1:1 ohne verletzten Arnautovic

Ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic hat West Ham United am Donnerstag in einem Nachtragsspiel der englischen Premier League remisiert. Die Hammers erreichten im London-Derby bei Tottenham Hotspur ein 1:1. Obiang brachte West Ham mit dem ersten Torschuss seiner Mannschaft in Führung (70.), Son Heung-Min gelang mit einem herrlichen Weitschuss in der 84. Minute der Ausgleich.