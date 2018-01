Unbekanntes Kasachstan

So faszinierend Astana auch ist, gemütlicher ist es in der Ex-Hauptstadt Almaty. Die „Stadt der Äpfel“ liegt klimatisch begünstigter im Südosten Kasachstans, am Fuß des imposanten Tien-Shan-Gebirges. Seine schneebedeckten Gipfel umrahmen das Panorama der 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt, die 1887 nach einem verheerenden Erdbeben fast völlig neu erbaut wurde. Das Medeo-Eisstadion und der Skiort Schimbulak liegen kaum eine Stunde entfernt und bieten hervorragende Wintersportbedingungen. Der Stadt fehlt es weder an luxuriösen Einkaufszentren mit internationalen Juwelieren und Markenboutiquen noch an schicken Restaurants. Almatys Selyoni-Markt bietet dafür reines zentralasiatisches Einkaufsgewimmel, und in einem neuen Kunsthandwerkszentrum werden wieder Weber, Sticker und Kunstschmiede ausgebildet, ja sogar wieder Jurten im alten Stil, bunt und mit Teppichen ausgelegt, hergestellt. Sie erfreuen sich als Gartenhäuschen neuer Popularität bei den Stadtbewohnern …