S-Bahn: Mehr Züge für Pendler in Floridsdorf

Für die Beschäftigten war bisher der Fahrplan bei der S-Bahn-Station nicht optimal ausgelegt. Betriebsräte und der Bezirk machten daher Druck bei den ÖBB, um eine Verbesserung für die Betroffenen zu erreichen. Mit Erfolg! Seit dem Fahrplanwechsel fahren jetzt zusätzlich zehn Züge in der Früh sowie acht am Nachmittag und Abend die Station Siemensstraße an. Das Intervall wurde damit deutlich verbessert, und der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr für Pendler wesentlich erleichtert.