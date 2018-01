Jürgens' Erbe zerfällt drei Jahre nach seinem Tod

So sollen sein Ferienhaus in Portugal und seine Villa in Zürich stetig "verrotten". Und der Zustand, dass seine Liebsten bislang kein einziges persönliches Erinnerungsstück ihres Vaters in Händen halten konnten, soll untragbar sein für die Angehörigen. Zusätzlich geht es um weit mehr als nur Materielles, sondern auch um den musikalischen Nachlass des Ausnahmekünstlers.