Das waren 2017 die beliebtesten Babynamen

Dahinter verbirgt sich eine neu entwickelte Methodik des Rathauses, gleich ausgesprochene Vornamen zusammenzufassen. Unter Sophia fallen somit auch alle Mädchen, die 2017 etwa den Namen Sofia, Sofija, Zofia oder Sofiya erhielten. Als Alexander werden auch jene Buben gewertet, die beispielsweise Aleksandar, Aleksander, Alexandar oder Alexsander in ihrer Geburtsurkunde stehen haben. Aus 3905 exakten Schreibweisen werden so 1505 phonetische Namen.



Über 2300 verschiedene Babynamen in Wien

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass selbst die beliebtesten Babyvornamen nur einen äußerst geringen Prozentsatz aller Neugeborenen ausmachen. So heißen 1,9 Prozent der Mädchen Sophia und 1,7 Prozent der Buben Alexander (jeweils nach Aussprache). Der Grund: 2017 wurden in Wien 2300 verschiedene männliche und 2400 weibliche Namen vergeben.