Demi Moore krallt sich Nick Jonas

Die Treffen würden derzeit vor allem in einer Wohnung eines Freundes in Los Angeles stattfinden, berichtet "RadarOnline" weiter. Die heimlichen Tête-à-Têtes wolle vor allem die 55-Jährige, weiß der Insider. "Demi will keine weiteren öffentlichen Demütigungen, nachdem sie von Ashton fallengelassen wurde", erklärt dieser.