Stefan Kraft: „Sehe die Kritik als Motivation“

"Halte schon was aus"

Mit der aufkommenden Kritik weiß der Doppel-Weltmeister gut umzugehen. „Ein bisserl was halten wir schon aus“, bleibt er cool. „Mich motiviert die Kritik, wieder richtig gute Wettkämpfe zu machen und allen das Gegenteil zu beweisen.“ Kein Verständnis bringt Kraft für jene Unkenrufer auf, die Trainer Heinz Kuttin infrage stellen. „Er hat mir vom ersten Tag an vollstes Vertrauen gegeben“, stellt er klar. „Heinz war einer der wichtigsten Bausteine, um in die Weltspitze zu kommen!“