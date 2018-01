Sanchez, Martinez, Umtiti: Peps Millionen-Pläne

Der Meistertitel ist so gut wie in der Tasche. Doch Manchester City und Trainer Pep Guardiola wollen mehr, nämlich möglichst alle nationalen und internationalen Titel in dieser Saison. Und dafür darf gerne ins Gesparte gegriffen werden. Informationen der "Sun" zufolge könnten drei prominente Namen in Kürze bei City unterzeichnen: Alexis Sanchez von Arsenal London, Inigo Martinez von Real Sociedad und Samuel Umtiti vom FC Barcelona.