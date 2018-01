Mogherini: Blockade Kubas ist keine Lösung

Die Blockade Kubas sei keine Lösung, sondern "illegal" und "überholt". Mit dieser Botschaft ist die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in den Karibikstaat gereist. "Manche wollen Kuba isolieren. Wir Europäer im Gegenteil zeigen, dass wir näher denn je bei euch sind", sagte sie am Mittwoch in Havanna. Zwar erwähnte Mogherini die Vereinigten Staaten nicht direkt, ihre Kommentare konnten allerdings als Kritik am US-Handelsembargo gegen Kuba verstanden werden.