Fliegende Autos sollen Städte vom Stau befreien

Schneller als geglaubt

Volocopter-Chef Reuter jedenfalls findet Gehör, wenn er seinen Plan vorstellt: In diesem Jahr will er den Volocopter - dann noch mit Pilot am Steuer und Lizenz in der Tasche - als futuristisches Sportgerät auf den Markt bringen. In einer zweiten Phase plant er bemannte Taxiflüge in Ballungszentren und in der dritten dann den autonomen Betrieb. "Und das wird schneller gehen, als wir alle glauben", ist er überzeugt.