Alessandra Ambrosio: Gewurschtel mit dem Bikini

Schön soll er sein und die Kurven perfekt in Szene setzen, damit man am Strand möglichst aussieht wie ein Victoria's-Secret-Model: der perfekte Bikni. Dass aber auch die manches Mal ihre liebe Not mit den allzu knappen Zweiteiler haben, das konnte man jetzt bei Alessandra Ambrosio beobachten. Die verbringt derzeit nämlich gemütliche Tage am brasilianischen Strand und genießt ihre wohlverdienten Engels-Ruhestand.