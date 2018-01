Sieg-Doppelpack! Thiem nach hartem Kampf weiter

16:57 Uhr: Ganz wichtig! Bedenes Ball landet im Out. Thiem holt sich mit 7:5 Satz Nummer eins.

16:55 Uhr: 30:40! Thiem knallt die Rückhand die Linie entlang - Satzball!

16:54 Uhr: Zwei unnötige Fehler von Thiem - 30:0.

16:51 Uhr: Thiem gibt nur einen Punkt ab - ein souveränes Aufschlagspiel! 6:5 für den Österreicher.

16:49 Uhr: Ein Ass von Bedene beendet ein umkämpftes Aufschlagspiel. Thiem konnte keinen der drei Satzbälle verwerten.

16:47 Uhr: Doch auch den kann Thiem nicht verwerten ... Einstand!

16:46 Uhr: Bedene wehrt beide ab, macht dann aber den nächsten Fehler. Dritter Satzball!

16:45 Uhr: Nächster Fehler von Bedene - 15:40! Zwei Satzbälle für den Niederösterreicher.

16:44 Uhr: 0:30 - es sieht gut aus für Thiem.

16:43 Uhr: 0:15 - Thiem schnappt sich den ersten Punkt.

16:42 Uhr: Thiem geht 5:4 in Führung!

16:41 Uhr: 40:15 - Thiems Aufschläge kommen nun wieder deutlich besser. Bedene wechselt den Schläger, da eine Saite gerissen ist.

16:39 Uhr: Bedene mit zwei guten Aufschlägen zum 4:4 - alles offen in Satz Nummer eins!

16:38 Uhr: Einstand. Thiem geht volles Risiko - und das wird belohnt!

16:36 Uhr: Bedene dreht das Game - 40:30! Thiem wirkt nun leicht genervt.

16:35 Uhr: Der bislang längste Ballwechsel in diesem Match geht an Thiem - 0:30!

16:34 Uhr: Toller Ballwechsel, den Thiem mit einem Smash sehenswert beendet.

16:32 Uhr: Das gibt's ja nicht! Unnötige Fehler bei Thiem, BREAK für Bedene.

16:31 Uhr: Thiem lässt eine Riesenchance am Netz liegen - Breakball für Bedene!

16:30 Uhr: Thiem macht nun mehr Fehler und muss über Einstand gehen.

16:29 Uhr: 30 beide - nun muss Thiem plötzlich bei eigenem Aufschlag ordentlich kämpfen.

16:27 Uhr: Der Slowene verkürzt auf 2:4.

16:26 Uhr: Bedene serviert nun deutlich besser als im Game zuvor - 40:0.

16:24 Uhr: 4:1! Thiem lässt derzeit nichts anbrennen.

16:23 Uhr: Thiem nimmt den Schwung mit - führt schon wieder 40:15.

16:21 Uhr: BREAK Thiem! Mit einem wuchtigen Return zwingt er Bedene zum Fehler. Starker Beginn des Österreichers ...

16:20 Uhr: Rückhand-Winner - Breakball für Thiem!

16:19 Uhr: Thiem knallt den Briten gerade die Bälle um die Ohren - der nächste Winner. Einstand!

16:17 Uhr: 30 beide - nach einem tollen Winner schlägt Bedene den nächsten Ball ins Out.

16:16 Uhr: Vorhand-Knaller von Thiem zum 15:15! Kann er Bedene nun unter Druck setzen?

16:13 Uhr: Der Österreicher gibt nur einen Punkt ab und stellt auf 2:1.

16:12 Uhr: Thiem serviert gut - 40:0!

16:10 Uhr: 1:1 - auch Bedene bringt sein erstes Aufschlagspiel durch.

16:09 Uhr: Pech für Thiem - sein Ball kratzt die Linie, doch der Stuhlschiedsrichter sagt, dass der Ball im Out war. Thiem nimmt die Challange daher nicht ...

16:07 Uhr: Vier Punkte in Folge. Thiem geht mit 1:0 in Führung! Mit seinen ersten Aufschlägen konnte der Niederösterreicher viel Druck erzeugen und das Game locker drehen.

16:05 Uhr: 0:30 - der Österreicher tut sich gleich bei seinem ersten Aufschlagspiel schwer.

16:04 Uhr: Thiem beginnt zu servieren.

16:02 Uhr: In wenigen Augenblicken geht's los! Thiem führt im direkten Duell gegen Bedene mit 1:0. Kann er heute auf 2:0 erhöhen?

15:54 Uhr: Die Spieler sind soeben aus dem Tunnel auf den Platz spaziert, Dominic Thiem mit einem breiten Grinsen im Gesicht - hoffentlich ein gutes Vorzeichen.

15:48 Uhr: Schlägt Dominic Thiem heute Bedene, wäre es sein erstes ATP-Viertelfinale seit dem Masters in Cinicinnati Mitte August. Außerdem würde er erstmals zwei Spiele in Serie auf der ATP Tour seit den US Open gewinnen. Daumen drücken für den Österreicher!

15:45 Uhr: Soeben hat Andrej Rublev nach 1:57 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum 6:4, 3:6, 6:4 gegen Fernando Verdasco verwandeln können - in wenigen Minuten sollten also Thiem und Bedene den Center Court betreten.