Urlauber sorgen für volle Autobahnen

Mit starkem Verkehr und abschnittsweise Staus an den Reisetagen wird auf folgenden Strecken zu rechnen sein: In Tirol auf der Inntal Autobahn streckenweise zwischen Innsbruck und Kufstein, auf der Arlberg Schnellstraße (S16) in Tirol und Vorarlberg speziell vor den Tunnelbereichen, auf der Fernpassstrecke (B179), der Eiberg Straße (B173) sowie in den Seitentälern des Inntales, wie etwa im Zillertal (B169). In Salzburg erwartet der ÖAMTC sehr dichten Verkehr auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Bischofshofen und Salzburg, auf der Westautobahn speziell im Großraum der Stadt Salzburg oder auch im Salzachtal (B311). In Oberösterreich kann es auf der Pyhrn Autobahn (A9) im Abschnitt Knoten Selzthal - Voralpenkreuz, in der Steiermark abschnittsweise im Ennstal (B320) zu Verzögerungen kommen. In Bayern werden die Autobahnverbindungen Salzburg - München (A8) und Kiefersfelden - Rosenheim (A93) zeitweise sehr stark belastet sein.