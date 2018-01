Wiener Pfarrer schnappt Opferstockdieb in Kirche

Dass ein Wiener Gotteshaus - wie die St.-Jakob-Kirche in Penzing - tagsüber überhaupt noch geöffnet hat, gleicht in Zeiten wie diesen ja fast schon einem Wunder. "Wegen Diebstahls, Vandalismus und Verschmutzung sind die meisten in Wien deswegen tagsüber geschlossen", so Pfarrer Christian Sieberer zur "Krone". Doch in der Einwanggasse 30 stehen die Pforten seit März 2017 - dank der so wichtigen "Ewigen Anbetung", bei der sich Gläubige im Stundentakt abwechseln - stets offen.