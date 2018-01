200.000 Haushalte in Frankreich ohne Strom

In Frankreich hat ein heftiger Sturm Stromausfälle in rund 200.000 Haushalten verursacht. Betroffen waren am Mittwochvormittag vor allem der Norden und Nordosten des Landes von der Normandie bis nach Lothringen, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte. 2000 Mitarbeiter seien im Einsatz, um die Versorgung wiederherzustellen.