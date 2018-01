Die Wahrheit hinter dem ÖSV-„Trainer-Eklat“!

Die ÖSV-Adler in der Krise! Sind sie das? Diese Frage werden die letzten beiden Tourneespringen am Donnerstag in Innsbruck und am Dreikönigstag in Bischofshofen beantworten. In Oberstdorf hätte Stefan Kraft fast gewonnen, in Garmisch hat er das Springen verpatzt. Cheftrainer Heinz Kuttin wird jedenfalls nach dem letzten miserablen Ergebnis hart kritisiert - besonders von seinem Vorgänger Alex Pointner, der krone.at seine Sichtweise verriet: "Kuttin hätte mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Springer müssen den ganzen Druck alleine tragen, das ist zu viel." Kuttin selbst erlebt Pointners Kritik als "nicht verständlich und inakzeptabel." Pointner kritisiert auch Ernst Vettori, den Nordischen Direktor: "Er ist einer der nettesten Menschen überhaupt, aber er zeigt keine Eier. Auch er hätte sich viel früher vor Team und Trainer stellen müssen."