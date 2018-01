Studie: Weihrauch hilft gegen Multiple Sklerose

Im Rahmen der frühen Phase-II-Studie, die unter der Leitung von Klarissa Stürner mit insgesamt 28 Patienten am Institut für Neuroimmunologie und Multiple Sklerose am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf und dem NeuroCure Clinical Research Center der Charité Berlin durchgeführt wurde, konnte die Forscher nun zeigen, dass ein dreimal täglich in Form von Kapseln eingenommenes Weihrauchextrakt die Krankheitsaktivität deutlich senkte, wie die Magnetresonanztomographie (MRT) zeigte.